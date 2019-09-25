إيلاف": مهرجان باكو للموسيقى يضيء على العلاقة بين أذربيجان والجاز

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج).

تكتب صحيفة إيلاف" عن مهرجان الموسيقى الدولي السنوي الرابع عشر في باكو. تقدم وكالة أذرتاج نص الخبر:

"يعود مهرجان الموسيقى الدولي السنوي بنسخته الرابعة عشرة إلى مدينة باكو ليسلّط الضوء على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين أذربيجان وموسيقى الجاز. حيث سيتيح لمدة 10 أيام فرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية التجريبية والكلاسيكية التقليدية والبرامج الإثنية والجاز الأوركسترالي.

وسيقدّم هذا العام نخبة من أبرز مطربي الجاز في العالم خلال الفترة بين 18 و27 أكتوبر المقبل. كما سيتمكن الزوار من حضور الندوات وورشات العمل وأفلام الجاز والمعارض الفنية والصور الفوتوغرافية للمواهب الشابة من جميع أنحاء العالم.

وسيقدم المهرجان هذا العام أيضاً جلسات التعاون الموسيقي في منتصف الليل المرتقبة والمجانية والمفتوحة للجميع، والتي ستوفر فرصة للموسيقيين المحليين والعالميين لإظهار أسلوبهم وخلفيتهم وابتكار مزيج مبهر من الأصوات الساحرة. علماً أن العروض ستُقام بأماكن مختلفة في باكو، منها "لاندمارك بيزنس سنتر" وموغهام سنتر" ومسرح "ميوزيكال كوميدي ثياتر" و"ذا ناشيونال كونسرفتوار روتوندا جاز كلوب" وقاعة "تشامبر آند أورجان ميوزيك هول" (كيرش). فيما ستتراوح أسعار التذاكر بين 15 مانات أذربيجاني – 80 مانات أذربيجاني (42 يورو)."