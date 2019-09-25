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    رياضة


    منتخب أذربيجان يقابل فرق البرتغال وألمانيا وألبانيا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٠]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستقام مباريات المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم للسيدات تحت 19 عاما ضمن المعسكر التدريبي في مدينة براغا البرتغالية والجولة الأولى من تصفيات البطولة الأوروبية في الفترة من 30 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن فريقنا سينافس منتخب البرتغال في 2 أكتوبر ومنتخب ألمانيا في 5 أكتوبر وفريق ألبانيا في 8 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ : منتخب أذربيجان يقابل فرق البرتغال وألمانيا وألبانيا
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