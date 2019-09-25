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    سياسة


    محمدياروف يلتقي رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]

    باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجيةالاذربيجاني إلمار محمدياروف مع رئيس مركز العلاقاتالدولية والتنمية المستدامة فوك يرميتش على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    افادت وكالة أذرتاج ان يرميتش احاط محمدياروف علما بنشاط المركز.

    اجرى الجانبان تبادل الآراء حول سبل التعاون والنشاط المشترك بينه وبين المراكز الأذربيجانية للدراسات.

    كما نوقشت اثناء الحديث مسائل الامن الاقليمي والدولي.

    AZERTAG.AZ :محمدياروف يلتقي رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة
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