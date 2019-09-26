قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

باكو، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية قويارخ بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى صاريجالي ويوسفجانلي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.