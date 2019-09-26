وزيرا الخارجية الأذربيجاني والبحريني يشيران إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

نيويورك، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في إطار الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الطرفين ناقشا مستوى علاقات التعاون القائم بين أذربيجان ومملكة البحرين مؤكدين على أهمية المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وكما اجرى الجانبان تبادل الآراء حول قمة باكو لحركة عدم الانحياز ورئاسة أذربيجان في هذه الحركة.

تطرق الوزيران إلى الأمن الإقليمي والعالمي والقضايا الأخرى على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.