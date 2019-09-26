تنظيم بعثات تصديرية إلى روسيا والصين والإمارات

باكو، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سيتم تنظيم البعثات التصديرية إلى روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة حتى أواخر العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في المؤتمر الصحفي المنعقد في 26 سبتمبر.

اعلن يوسف عبد اللهيف أن عدد البعثات التصديرية بلغ 7 بعثات إلى 6 بلدان عامة خلال 9 أشهر من العام الجاري.