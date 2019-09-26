أذبرومو تنظم 3 بعثات للشراء إلى نهاية العام

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

ابلغ يوسف عبد الله يف تنظيم 3 بعثات للشراء إلى أذربيجان إلى نهاية العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يف القائم بأعمال رئيس صندوق تشجيع التصدر والاستثمار في أذربيجان / أذبرومو/ قوله في مؤتمر صحفي عقده في 26 سبتمبر اليوم إن بعثات الشراء تأتي في الفترة ما بين 20-25 أكتوبر من روسيا وفي الفترة ما بين 22-25 أكتوبر من جورجيا وروسيا وأوزبكستان وإيران وفي نوفمبر من ألمانيا وبولندا وكرواتيا.

وأوضح أن البعثات تشمل على مجالات الغذاء والمشروبات الكحولية والصناعة والإنشاء.