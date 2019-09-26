الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية والوفد المرافق له – إضافة

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 سبتمبر اليوم نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية للاقتصاد وتنمية القطاع الخاص هانس بيتر لانكيس والوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رحب بأعضاء الوفد وقال:

- أهلا وسهلا ويسرني أن أراكم. كما بلغوني أنكم تشاركون في المؤتمر المكرس للذكرى السنوية العشرين لصندوق النفط الحكومي وهذا مؤشر طيب لتعاوننا. كما تعرفون أن صندوقنا للنفط قد لعب دور واسطة بالغة الأهمية خلال مدة العشرين سنة الماضية من اجل تنمية أذربيجان. وبجانب ذلك، استحق الصندوق جائزة من جانب منظمة الأمم المتحدة كأحد الصناديق السيادية الأكثر شفافية في العالم. ولهذا الصندوق دور عظيم في تنمية أذربيجان ومعالجة المشكلات الاجتماعية. كما تعرفون أننا قد مولنا إنشاء أكثر من 100 قصبة للاجئين والمشردين والنازحين قسرا على حساب أصول هذا الصندوق. وقد استثمر صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني في الرأسمال البشري والتعليم والبنية التحتية. ومشاركتكم في المؤتمر مؤشر جيد. وأعلم أن حجم الاستثمار من خلال مؤسستكم يبلغ 250 مليون دولار.

لتعاوننا قصة جيدة وناجحة. وثمة آفاق طيبة أيضا لتنويع اقتصادنا ولتنمية مستقبلية نظرا لخطط إنشاء أرضية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن أولوياتنا الرئيسية خفض التوقف على مجال النفط والغاز. والبتة من المستحيل تنفيذ ذلك خلال مدة يوم واحد ولكن التنويع وتحديث الاقتصاد يمكننا من إزالة هذا التوقف بالدرجة الكبيرة. والبتة، كما تعرفون، نخصص أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال. ومما يسرنا أننا دخلنا صفوف العشر دول الأكثر إصلاحا حسب تقرير دوينق بيزنس. والتنمية السريعة التي توصلنا إليها بهذا الشأن أصبحت ممكنة نتيجة موقفنا الجاد جدا من هذا المجال. وتعرفون اننا قد أنشأنا لجنة خاصة لهذا الغرض. وحللت تلك اللجنة بالتفصيل ما هي الأعمال التي يجب أن ننفذها من اجل إزالة النقائص وتحسين الأوضاع. وحسب تقرير دوينق بيزنس أن الاستقرار بالمركز الخامس والعشرين مما يبعث بشعور الاعتزاز عامة. ولكن الأهم هو أن هذا يؤثر إيجابيا على بيئة الأعمال وتنمية المجال غير الطاقة في أذربيجان. وفيما يخص أولوياتنا المستقبلية فاعتبر أن دعم الرأسمال البشري والقطاع غير النفطي والتعليم والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في صفوف أولويات تعاوننا. وإنني علي يقين من أنكم بحثتم خلال الزيارة مع مسؤولينا عبر لقاءات تلك الأعمال الواجب تنفيذها في المستقبل أيضا. وأهلا وسهلا بكم في أذربيجان مرة أخرى.

وقال نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية هانس بيتر لانكس:

- أشكركم على الاستقبال. وغرض زيارتنا الرئيسي فعاليات نظمناها مع صندوق النفط الحكومي. وصندوق النفط الحكومي شريكنا طويل الأجل الوثيق. وأظن أن هذا الصندوق أحد الصناديق المدار إدارة احترافية ونخصص بالغ الأهمية لعلاقاتنا هذه. وموضوع المؤتمر هو "الاستثمار إيجابي التأثير". وتخصص المؤسسة المالية الدولية هي الأخرى أهمية لهذه المسألة ونشهد أن الموضوع ملح جدا. وامتلاك صندوق النفط الحكومي استراتيجية الاستثمار الخاص به يحمل معنى رمزيا وقصارى القول لنا علاقات جيدة جدا.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون للمؤسسة المالية الدولية مع أذربيجان وتنويع الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة في المدن والقرى والمزيد من تعزيز الإنجازات المحرزة في بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى القطاع الخاص.