زلزال قوي يضرب إسطنبول
AzerTAg.az
٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٤]
إسطنبول، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول اليوم في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.
أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال أدى إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا.
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