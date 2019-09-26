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    زلزال قوي يضرب إسطنبول

    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٣٤]

    إسطنبول، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول اليوم في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال أدى إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا.

    AZERTAG.AZ :زلزال قوي يضرب إسطنبول
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