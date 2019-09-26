وزيرا خارجية أذربيجان وجورجيا يجتمعان في نيويورك

نيويورك، 26 سبتمبر، (أذرتاج).

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف على هامش مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظيره الجورجي ديفيد زالكالياني.

أفاد مراسل وكالة (أذرتاج) من نيويورك بأنه أعرب الوزيران خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى علاقات الشراكة المفيدة التي يتم تطويرها بين البلدين في أجواء ودية.

اكد الوزيران علي ضرورة تعزيز المساعي الرامية الي تسوية سلمية للنزاعات العالقة التي تشكل تهديدا كبيرا للسلم والامن والتنمية المستدامة في المنطقة. وقد أحاط الوزير ديفيد زالكالياني نظيره الاذربيجاني علما بالوضع الأخير حول المفاوضات الجارية بخصوص تسوية النزاع في مناطق ابخازيا ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية الجورجية. ومن جهته قدم الوزير محمدياروف لنظيره الجورجي معلومات عن اللقاء الذي انعقد في نيويورك بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي حول تسوية نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان. واكد الطرفان على وجوب تسوية هذه النزاعات في اطار وحدة أراضي الدول ووفقا لمبادئ القانون الدولي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول نشاط اللجنة الحكومية المشتركة بخصوص ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا معربين عن حرصهما على الانتهاء من ترسيم الحدود في فترة وجيزة. كما تبادل الطرفان الآراء حول توسيع التعاون في اطار صيغة ثلاثية "أذربيجان-جورجيا-تركيا".