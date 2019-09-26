رؤساء مشاركون بمجموعة مينسك يزورون المنطقة قريبا

باكو،26 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) أن الرؤساء المشاركين بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي نشروا بيانا وجاء فيه أنهم سيزورون المنطقة قريبا. كما ورد في البيان أنهم التقوا على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا كل على حدة مشيرين الي أنه جرى لقاء مشترك بينهم أيضا.

ويذكر البيان أن الرؤساء المشاركين بمجموعة مينسك قدموا للوزيرين الاذربيجاني والارميني معلومات عن انشطتهم ما بعد المشاورات الأخيرة التي جرت في كل من باريس الفرنسية وجنيف السويسرية بخصوص الأوجه الإنسانية والأمنية لنزاع قاراباغ الجبلي. وواصل الرؤساء المشاركين بالمجموعة والوزيران مناقشة التدابير الإضافية بهدف تخفيف التوتر والحفاظ على ظروف ملائمة للسلام والمفاوضات الأساسية.