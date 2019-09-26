باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج تعادل صبائل الرديف باكو مع ضيفه زاقاتالا دون هدف في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 25 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم بايراموف أمام 100 مشجع. وعاقب الحكم 5 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : صبائل الرديف يتعادل مع زاقاتالا

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