باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج خسر فريق قراداغ لوكباتان باكو أمام ضيفه قراباغ أغدام بهدف يتيم في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 26 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بالعاصمة باكو أدارها الحكم جباروف أمام 100 مشجع. وسجل هدف الضيف الوحيد مشتاقوف د45+1. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د89. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : قراداغ لوكباتان يخسر أمام ضيفه قراباغ أغدام بهدف يتيم

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