الوزير محمدياروف يلتقي الأمينة العامة لمجلس أوروبا

نيويورك، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان ألمار محمدياروف مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن ألمار محمدياروف هنأ ماريا بيتشينوفيتش بوريتش على انتخابها أمينة عامة لمجلس أوروبا ودعها لزيارة أذربيجان في منصبها الحالي.

خلال اللقاء، اجرى الجانبان تبادل الآراء حول علاقات تعاون أذربيجان مع مجلس أوروبا ومعاهده.

تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للمزيد من تعزيز التعاون القائم.

واحاط الوزير ألمار محمدياروف الأمينة العامة لمجلس أوروبا علما بالاجتماع الأخير بين وزراء الخارجية حول تسوية نزاع قاراباغ الجبلية القائم بين أرمينيا وأذربيجان في نيويورك، ذلك بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما ناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك.