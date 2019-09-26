باكو، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) بلغت إيرادات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 6.2 مليار دولار حتى الآن. أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير التنفيذي لصندوق النفط شاهمار موسوموف في المؤتمر تحت عنوان "الاستثمار إيجابي التأثير: الفرص والتحديات للمستثمرين من المؤسسات".

AZERTAG.AZ : المدير التنفيذي: بلغت إيرادات صندوق النفط 6.2 مليار دولار حتى الآن

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