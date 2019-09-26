صباح الرديف يفوز على مضيفه نفطجي الرديف

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

فاز صباح الرديف باكو على مضيفه نفطجي الرديف باكو بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 28 المنظمة على ملعب أسك أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنلي أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب نفطجي عن طريق حسين زاده د20 ورد عليه عبد الله يف د39 وباقروف د76.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و5 لاعبين من الضيف بالطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.