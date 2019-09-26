    • / اقتصاد

    اقتصاد


    احتياطيات الغاز المؤكدة لشركة سوكار تنخفض

    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٢١]

    باكو، 26 سبتمبر، (أذرتاج).

    أفادت وكالة (أذرتاج) انه جاء في تقرير سنوي للتنمية المستدامة صادر عن شركة "سوكار" الأذربيجانية أن احتياطيات الغاز المؤكدة ل"سوكار" شهدت انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بقدر 6 مليار 286 مليون متر مكعب.

    وورد في التقرير المذكور أنه كانت في العام 2016م احتياطيات الغاز المؤكدة للشركة 51 مليار 978 مليون متر مكعب وفي العام 2017 كانت 51 مليار 485 مليون متر مكعب. اما في العام الماضي فإنها كانت 45 مليار 692 مليون متر مكعب.

    AZERTAG.AZ :احتياطيات الغاز المؤكدة لشركة سوكار تنخفض
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    احتياطيات النفط المؤكدة لشركة سوكار ترتفع
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
    المدير التنفيذي: بلغت إيرادات صندوق النفط 6.2 مليار دولار حتى الآن
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٢:١٢]
    انخفاض سعر النفط "أذري لايت"
    احتياطيات الغاز المؤكدة لشركة سوكار تنخفض