احتياطيات الغاز المؤكدة لشركة سوكار تنخفض

باكو، 26 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) انه جاء في تقرير سنوي للتنمية المستدامة صادر عن شركة "سوكار" الأذربيجانية أن احتياطيات الغاز المؤكدة ل"سوكار" شهدت انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بقدر 6 مليار 286 مليون متر مكعب.

وورد في التقرير المذكور أنه كانت في العام 2016م احتياطيات الغاز المؤكدة للشركة 51 مليار 978 مليون متر مكعب وفي العام 2017 كانت 51 مليار 485 مليون متر مكعب. اما في العام الماضي فإنها كانت 45 مليار 692 مليون متر مكعب.