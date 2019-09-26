الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره التركمانستاني

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الاستقلال.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أشار فيها إلى أن العلاقات الأذربيجانية التركمانستانية تتسم بمبادئ الاحترام والثقة والدعم المتبادلة. وأعرب الرئيس إلهام علييف عن ثقته في أن العلاقات والتعاون بين البلدين ستتطور وتتوسع وفقا لإرادة الشعبين.

وتمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره التركمانستاني موفور الصحة ونجاحا في نشاطه وللشعب التركمانستاني الشقيق الأمن والأمان والرفاهية.