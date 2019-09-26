    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره التركمانستاني

    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٢٦]

    باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الاستقلال.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أشار فيها إلى أن العلاقات الأذربيجانية التركمانستانية تتسم بمبادئ الاحترام والثقة والدعم المتبادلة. وأعرب الرئيس إلهام علييف عن ثقته في أن العلاقات والتعاون بين البلدين ستتطور وتتوسع وفقا لإرادة الشعبين.

    وتمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره التركمانستاني موفور الصحة ونجاحا في نشاطه وللشعب التركمانستاني الشقيق الأمن والأمان والرفاهية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره التركمانستاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٢]
    الوزير محمدياروف يلتقي الأمينة العامة لمجلس أوروبا
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥‎٢]
    رؤساء مشاركون بمجموعة مينسك يزورون المنطقة قريبا
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
    وزيرا خارجية أذربيجان وجورجيا يجتمعان في نيويورك
    ٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
    وزيرا الخارجية الأذربيجاني والبحريني يشيران إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية
    الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره التركمانستاني