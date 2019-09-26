احتياطيات النفط المؤكدة لشركة سوكار ترتفع

باكو، 26 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) أنه ورد في تقرير سنوي للتنمية المستدامة صادر عن شركة "سوكار" الأذربيجانية أنه ارتفعت احتياطيات النفط المؤكدة للشركة. وذكر في التقرير المذكور أنه كانت احتياطيات النفط المؤكدة للشركة في العام 2016م 71 مليون 503 ألف طن وفي العام 2017م 70 مليون 164 ألف طن. اما في العام 2018م فإنها ارتفعت الي 71 مليون 55 ألف طن.