زيادة التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا عن مليار دولار

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تعمل حاليا 154 شركة ألمانية في أذربيجان، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني نيازي سفروف في منتدى الأعمال الأذربيجاني الألماني المنعقد اليوم في باكو.

أعلن نائب الوزير أن حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وألمانيا خلال السبعة أشهر من العام الجاري تجاوز عن مليار دولار.