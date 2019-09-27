باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تعمل الشركات الألمانية في أذربيجان بصفتها مقاولة في 66 مشروعا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني نيازي سفروف في منتدى الأعمال الأذربيجاني الألماني المنعقد اليوم في باكو. أكد نائب الوزير أن حجم تلك المشاريع بلغ 1.6 مليار دولار.

AZERTAG.AZ : شركات ألمانية تعمل في أذربيجان بصفتها مقاولة في 66 مشروعا

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