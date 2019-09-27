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    سياسة


    بحث سبل تطوير التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان ورومانيا

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٢]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيره الروماني رامونا نيكول مانيسكو على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

    أفادت أذرتاج أن الوزيرين عبرا عن الامتنان من تطور علاقات الشراكة القائمة بين أذربيجان ورومانيا. وأشارا إلى وجود إمكانات ملائمة من اجل المزيد من تطوير التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل والإنسانية وغيرها من المجالات.

    واكد الطرفان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى في المزيد من تطوير التعاون الثنائي.

    وتبادل الجانبان الآراء حول مشاريع الطاقة والنقل الضخمة التي يجري تنفيذها في المنطقة بمبادرة أذربيجان ومشاركتها فيها مع بحث سبل تطوير التعاون في مجال الطاقة.

    وقدم الوزير محمدياروف معلمات لزميله الروماني حول تنظيم اجتماع القمة القادم لمنظمة حركة عدم الانحياز في باكو ورئاسة أذربيجان هذه الحركة.

    كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول التعاون ضمن المنظمات الدولية وسائر المسائل الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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