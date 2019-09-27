افتتاح معرض وسوق الكتب الدول السادس بباكو

باكو، 27 سبتمبر (أذرتاج).

افتتح معرض وسوق الكتب الدولي السادس في باكو في قصر باكو الرياضي في 27 سبتمبر، بتنظيم تنظم وزارة الثقافة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن المعرض كرس لليوبيل الـ650 للشاعر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي.

تحدث وزير الثقافة ابولفس قارايف في كلمته الافتتاحية عن الاهتمام المتزايد للمجتمع بمعرض الكتب في باكو. كما أشار الى تطوير عمل النشر والطبع في الجمهورية مشيدا بدور مؤسسة حيدر علييف في هذا المجال.

تنضم إلى المعرض خلال 3 أيام 81 مطبعة محلية و40 مطبعة أجنبية ومؤسسة للطبع والنشر وغيرها من المؤسسات من 22 بلدا. إلى جانب ذلك، ستشهد أيام المعرض حفلات إشهار الكتب والتوقيع.

تشارك في وكالة أذرتاج بجناحها الخاص في المعرض. كذلك تعرض جمعية المهاجرين الإيرانيين كتبها ومنشوراتها في جناح خاص.

سيستمر المعرض حتى 29 سبتمبر . دخول المعرض مجاني.