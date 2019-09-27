وزير الخارجية يلتقي برئيس مجموعة الأزمات الدولية

نيويورك، 27 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف برئيس مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج أن الجانبين تبادلا الآراء في اللقاء حول أوضاع الأمن في المنطقة.

وقدم الوزير محمدياروف معلومات لمالي حول وتيرة حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان واللقاء الأخير لوزيري الخارجية لكلا البلدين بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتم التأكيد على ضرورة حل النزاع على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية وقرارات المنظمات الدولية وبالدرجة الأولى مجلس الأمن الدولي في إطار حرمة الحدود الدولية للدول وسلامة أراضيها ورفع عامل الاحتلال العسكري وعودة اللاجئين والمشردين إلى مسقط رؤوسهم.