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    قيمة منتجات المدن الصناعية 1.5 مليار مانات حتى الآن

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٤:١٧]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج

    بلغت قيمة منتجات المدن الصناعية في البلد 1.5 مليار مانات حتى الآن، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني نيازي سفروف في منتدى الأعمال الأذربيجاني الألماني المنعقد اليوم في باكو.

    أعلن نائب الوزير أن قسم هذه المنتجات البالغة قيمته 310 مليون مانات صدرت إلى البلاد الخارجية. "تلقى الكيان التجاري وضع المقيم في المدن الصناعية و46 منها تعمل. وتم استثمار 5.7 مليار مانات في المدن والحدائق الصناعية".

    AZERTAG.AZ : قيمة منتجات المدن الصناعية 1.5 مليار مانات حتى الآن
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