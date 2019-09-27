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    ألمانيا تستثمر 615 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٦]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استثمرت ألمانيا 615 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن وأما الشركات الأذربيجانية فاستثمرت في اقتصاد ألمانيا 3 مليارات دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني نيازي سفروف في منتدى الأعمال الأذربيجاني الألماني المنعقد اليوم في باكو.

    أكد نائب الوزير أنه حصة القطاع غير النفطي في هذه الاستثمارات بلغت بنسبة 96 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ألمانيا تستثمر 615 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن
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