باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 27 سبتمبر اليوم سفارة فرنسا في باكو لتقديم العزاء والمواساة بوفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. أفادت أذرتاج أن السفير الفرنسي زاكاري قروس استقبل الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا. وقدم الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تعازيهما ومواساتهما بوفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ووقعا في كتاب العزاء. ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير قروس.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور سفارة فرنسا لعزاء وفاة الرئيس الفرنسي السباق جاك شيراك

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