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    رئيس الوزراء: ذكرى الرئيس جاك شيراك لن تندثر من الذاكرات

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٤٢]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    قدم رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف العزاء والمواساة بوفاة الرئيس الفرنسي السابق رجل الدولة المرموق جاك شيراك.

    أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الوزراء أن رئيس الوزراء كتب تغريدة بهذه المناسبة في حسابه على التويتر إنني تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رجل الدولة والسياسة المرموق رئيس فرنسا الثاني والعشرين في الفترة ما بين 1995-2007م جاك شيراك الذي كان يبدي موقفا حساسا جدا من العلاقات بين الدول وكان له نفوذ كبير في العالم الدولي.

    وأفاد رئيس الوزراء محمدوف أن الرئيس الفرنسي الراحل شراك كان قد بذل كثيرا من اجل حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وفقا لمعايير القانون الدولي ومبادئه.

    وقال رئيس الوزراء أن ذكرى الرئيس جاك شراك لن تندثر من الذاكرات.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء: ذكرى الرئيس جاك شيراك لن تندثر من الذاكرات
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