إنجاز 14 مشروع توأمة للتعاون بين أذربيجان وألمانيا

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أنجزت 14 مشروع توأمة للتعاون بين أذربيجان وألمانيا. لا يزال مشروع واحد في التنفيذ، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني نيازي سفروف في منتدى الأعمال الألماني الأذربيجاني المنعقد في باكو في 27 سبتمبر.

اكد نائب الوزير: " التعاون المالي والتقني بين البلدين مستمر بنجاح. يتم تنفيذ 9 مشاريع (4 محلية منها و5 إقليمية منها) في إطار التعاون التقني. بلغت قيمة الأموال المخصصة للمشاريع في أذربيجان 30 مليون يورو".