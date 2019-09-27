الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في شابران

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 27 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على تمويل بناء الطريق البري بين سرة ودوز بيليجي وقورغان وتشينارلار في محافظة شابران.

وأفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 12 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 9 مناطق سكنية يقطنها 4 آلاف نسمة.