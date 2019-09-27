تركيا وباكستان وماليزيا تكافح معا كراهية الإسلام

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ستكافح تركيا وباكستان وماليزيا معا كراهية الإسلام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "DawnNews" أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين قادة هذه الدول رجب طيب أردوغان وعمران خان وماهاتير محمد خلال الاجتماع الثلاثي على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاجتماع الثلاثي المنعقد في نيويورك أجريت مناقشات بين البلدان الإسلامية الثلاثة الصديقة حول تعزيز الجهود ضد اتجاهات كراهية الإسلام التي أصبحت مؤخرا أكثر انتشارا في الغرب إلى جانب آفاق التعاون الثنائي والإقليمي.

قرر إنشاء قناة تلفزيونية مشتركة لهذا الغرض بين تركيا وباكستان وماليزيا. كتب عمران خان على حسابه في تويتر: "تم التوصل اليوم إلى اتفاق بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ماهاتير وأنا لإنشاء قناة تلفزيونية مشتركة باللغة الإنجليزية. ستساعد هذه القناة التلفزيونية في منع انتشار كراهية الإسلام تبليغ ديننا العظيم - الإسلام".