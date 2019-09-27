حجم التبادل التجاري في أذربيجان 2.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال شهر أغسطس من العام الحالي إلى مليارين و200 مليون و452 ألف دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 948 مليون و260 ألف دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد ومليار و252 مليون و192 ألف دولار من حصة التصدير.