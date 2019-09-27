ارتفاع حجم الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 17 في المائة

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع حجم صادرات أذربيجان في القطاع غير النفطي بنسبة 17 في المائة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري ارتفع 633 مليون دولار أو 5 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تصدير منتجات القطاع غير النفطي خلال الفترة المذكورة إلى روسيا 427.1 مليون دولار وتركيا 278.6 مليون دولار وجورجيا 110.4 مليون دولار وسويسرا 111.5 مليون دولار وإيطاليا 33.5 ملايين دولار.

كما أن صادرات القطاع غير النفطي إلى روسيا ارتفعت بنسبة 14 في المائة والى تركيا 12 في المائة والى جورجيا 25 في المائة والى سويسرا 21 في المائة والى إيطاليا 2.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.