إجمالي التصدير يكشف عن حجم عمليات البطاقات المصرفية من قبل الأجانب الوافدين

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

زار أذربيجان خلال فترة الثمانية أشهر من العام الجاري مليونين و7ر138 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 190 بلد وذلك أكثر بنسبة 2ر8 في المائة قياسا إلى شهري يناير – أغسطس من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن عدد الوافدين الأجانب القادمين في أغسطس ازداد بنسبة 2ر13 في المائة وبلغت قيمة العمليات التي قاموا بها بالبطاقات المصرفية 4ر137 مليون مانات.

وعلى وجه العموم، وصلت قيمة العمليات التي قام بها المواطنون الأجانب الوافدين إلى أذربيجان بواسطة البطاقات المصرفية خلال فترة يناير – أغسطس العام الحالي بلغت 9ر862 مليون مانات.