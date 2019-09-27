عقد الاجتماع الـ34 لوزراء خارجية دول "جوام" في نيويورك

باكو، 27 سبتمبر، (أذرتاج).

انعقد في السادس والعشرين من سبتمبر في مدينة نيويورك الامريكية الاجتماع الـ34 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "جوام" وذلك على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه الاجتماع حضره كل من وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي نيكولاي بوبيسكو ووزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو (بصفته مديرا للجلسة) والأمين العام لمنظمة "جوام" التاي أفندييف. وشهد الاجتماع بحث النشاط السياسي المتبادل في صيغة "جوام" وتطوير التعاون الجهوي وكذلك التعاون مع الدول الشريكة.

وقدم الأمين العام التاي أفندييف لوزراء الخارجية معلومات عن التدابير الجارية لتطوير خطوط النقل (جوام) على مستوى دولي مشيرا الي مواصلة المساعي المشتركة في هذا الخصوص. واكد الوزراء على وجوب عقد اجتماع فريق العمل المعني بالطاقة ولقاء على مستوى رفيع وفق نتائج الاجتماع.

واستعرض وزراء الخارجية مسائل التعاون بين منظمة "جوام" ومنظمات دولية أخرى معربين عن تأييدهم لبناء تعاون بين امانة منظمة "جوام" والمنظمة العالمية للسياحة.

كما شهد الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.