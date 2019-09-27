بحث التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وروسيا

باكو، 27 سبتمبر، (أذرتاج).

انعقد الاجتماع الـ13 للجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية للتعاون العسكري التقني في العاصمة باكو.

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن نائي وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول فؤاد محمدوف القى في الاجتماع كلمة وتحدث فيها عن الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان وروسيا في المجال العسكري التقني مشيرا الي أن التعاون في هذا المجال شهد تطورا ملحوظا.

واستعرض الجانبان الوضع الحالي للتعاون العسكري التقني وحددا اتجاهات النشاط الرئيسية للعام 2020م.

وتم في نهاية اللقاء توقيع بروتوكول الاجتماع الـ13 للجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية المشتركة للتعاون العسكري التقني.