كنجة، 27 سبتمبر، أذرتاج تغلب كبز كنجة على ضيفه أقصو بهدف دون رد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 27 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم رجبوف أمام 300 مشجعا. وجاء هدف الفريق الكنجوي من طرف محمدوف د36 من ركلة الجزاء. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : كبز يتغلب على أقصو بهدف دون رد

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