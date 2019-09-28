افتتاح معرض الرسامين الأذربيجانيين الشباب في القاهرة

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج).

افتتح تورال رضاييف سفير أذربيجان بالقاهرة في 25 سبتمبر، معرضا للرسامين الأذربيجانيين الشباب ، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومركز النهضة، وذلك في متحف " كرمه بن هاني " الثقافي ، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل العشرين للرسامين الشباب الأذربيجانيين.

وذكر بيان وزعته السفارة اليوم أن المعرض يضم 33 لوحه فنية تهدف إلى إلقاء الضوء على حضارة أذربيجان والتعريف بمواهب شباب أذربيجان للعالم، موضحا أن الوفد الأذري يضم 6 مبعوثين من باكو و6 رسامين وهم " طوراج سيدبيلي و رشيده حسينوفا و نازرين نجفوفا و هوماي سفرزارده و قمر اغازاده".

وأفاد بأن مركز النهضة نفذ أكثر من 100 مشروع مختلف في أذربيجان من أجل الشباب، ويتعاون مع مختلف المنظمات التابعة للعديد من الدول وخاصة مؤسسة الشباب الأوروبي التابعة لمجلس أوروبا، فضلا عن مشاركة مركز "النهضة" في المنتديات ودورات التدريس التي أُقيمت في مراكز الشباب الأوروبي الموجودة في مدينة ستراسبورج وبودابست وريكيافيك.

كما أشار إلى أن المركز نظم معارض الرسامين الشباب منذ عام 2010 بمساعدة الوزارة الخارجية الآذربيجانية، بهدف إلقاء الضوء على حضارة آذربيجان في الدول الأخري، وقد تم إقامة 19 معرضا ، اشترك فيها 340 رساما ، وبلغ عدد رسوماتهم التي تم عرضها 1668 صورة حتى الآن.