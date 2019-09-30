موظفو السفارة الإماراتية يصعدون بنجاح على ذروة "الجمهورية" في توفانداغ

باكو، 30 سبتمبر (أذرتاج).

بمبادرة من نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان السيد عبدالله الشامسي وبمشاركة عدد من موظفي السفارة تم الصعود بنجاح على السلسلة "قمة الجمهورية" الواقعة في منطقة قوسار ضمن جبال توفانداغ، ورفع علمي البلدين على القمة تقديراً واعتزازاً بروح الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان تلقت نسخة منه من السفارة الإماراتية في أذربيجان.