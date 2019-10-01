احتفال أكبر عرض عسكري في تاريخ الصين

بكين، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

احتفلت الصين اليوم في 11 أكتوبر بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية بأكبر استعراض للقوة العسكرية على الإطلاق في العاصمة بكين، وتأتي هذه الاحتفالات في خضم مظاهرات غير مسبوقة تشهدها هونغ كونغ.

وضم العرض العسكري في ميدان تيانانمين 15 ألف جندي 160 طائرة و580 معدة عسكرية ومن جملتها صواريخ عابرة للقارات منقولة على شاحنات.

خلال العرض العسكري الأكبر في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها قبل سبعة عقود، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن على بكين المحافظة على الأمن والسلم الدائمين في هونغ كونغ وماكاو والحفاظ على التطور السلمي في تايوان.

وشهدت احتفالات بكين استعراضا لصواريخ وأسلحة متطورة، منها طائرة شبح مسيرة يكشف عنها لأول مرة.

وقال شي -وهو أقوى رئيس للصين منذ ماو تسي تونغ- في كلمة قبل الحدث "لا توجد قوة يمكنها أن تهز أساس هذه الأمة العظيمة.. ستكون الصين غدا أكثر ازدهارا".

وبعد وصوله في سيارة ليموزين، تفقد شي الجنود والترسانة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي أف 41" والطائرات المسيرة الشبح.

وشاركت بالعرض دبابات ومركبات تنقل صواريخ يمكنها حمل رؤوس نووية، وحلقت الطائرات العسكرية بما في ذلك قاذفات "أتش-6 كي" التي كانت تقوم بدوريات قرب تايوان واليابان بالآونة الأخيرة ومقاتلات "جي-15" وجيل جديد من مقاتلات الشبح "جي-20".

كما تم عرض نوعين من القذائف النووية الإستراتيجية العابرة للقارات بالوقود الصلب والتي يتم تركيبها أعلى الصواريخ طويلة المدى.