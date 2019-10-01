أناما تبطل مفعول نحو 579 ذخيرة غير منفجرة في 11 محافظة خلال سبتمبر

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج).

صرحت الهيئة الوطنية الأذربيجانية لإزالة الألغام (أناما) لوكالة (أذرتاج) أنه تم تطهير مساحة 93.01 هكتار من الألغام والذخيرة غير المتفجرة خلال شهر سبتمبر الماضي، تم الكشف أثناء عملية التنقيب عن 579 ذخيرة غير متفجرة ولغم مضاد للمشاة ولغم مضاد للدبابات و413 خرطوش وإبطال مفعولها.

وقد شارك خلال عملية تطهير الألغام 461 متخصصا في البحث عن ألغام، و122 فرقة مساعدة، وست آلات إزالة ألغام، و40 كلبا مدربا.

وتتم عمليات إزالة الألغام في محافظات أغدام، واغجابادي، وأغسطافا، وجبرائيل وخيزي وقازاخ ولانكران وشامكير وتارتار وكنجه ومينكاجوير.