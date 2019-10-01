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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:١١]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في 1 أكتوبر الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك بحي نريمانوف لباكو وذلك بعد أعمال الترميم وإعادة البناء.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو
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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو