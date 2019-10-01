باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في 1 أكتوبر الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك بحي نريمانوف لباكو وذلك بعد أعمال الترميم وإعادة البناء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو

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