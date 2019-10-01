اليوم يبدأ التعداد السكاني الثالث في أذربيجان

باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

سيبدأ اليوم التعداد السكاني الثالث في أذربيجان بعد الاستقلال ليستمر حتى العاشر من أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن التعداد السكاني يجرى بناء على مرسوم رئاسي صادر في 7 سبتمبر عام 2016. أعدت خطة تنظيمية للعمل في وحدة سكنية عبر البلد. تم تقسيم أراضي البلد إلى 720 نقطة تعداد، 6777 نقطة استشارية و33 ألف و907 نقطة عد فعلي. ستنفذ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الثالث حسب السكان والمساكن والمنشآت. تتضمن ورقة الاستبيان أسئلة حول جنس كل شخص وعمره ومسقط رأسه وجنسيته وانتمائه القومي ولغته الأم واللغات الأخرى التي يتكلمها، وحالته الاجتماعية، وإقامته الدائمة أو المؤقتة في حين التعداد، مستوى تعليمه ومصادر دخله، عمله وأسباب تنقل السكان داخل البلد وخارجها وغيرها من الأسئلة. تتضمن ورقة التعداد 6 أسئلة بينما تحتوي ورقة الاستبيان على 46 سؤالا مع الأسئلة الفرعية.

من المخطط استكمال نتائج التعداد وإصدارها حتى نهاية عام 2022.