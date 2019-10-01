الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٧]
باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم اليوم تدشين الحديقة الجديدة الواقعة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف في حي نسيمي بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة في الحديقة.
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