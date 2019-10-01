    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٧]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم اليوم تدشين الحديقة الجديدة الواقعة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف في حي نسيمي بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة في الحديقة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان
    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:١١]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو
    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي – إضافة كلمتي الطرفين
    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٣:١٩]
    الرئيس إلهام علييف يزور سفارة فرنسا لعزاء وفاة الرئيس الفرنسي السباق جاك شيراك
    الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف