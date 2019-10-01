    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في التعداد الثالث الذي بدأ اليوم في الجمهورية مجيبا على أسئلة تتضمنها استمارة التعداد والاستبيان المتعلق به.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يدشن حديقة جديدة على تقاطع شوارع 28 مايو ودلاره علييفا وفكرت أميروف
    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٣:١١]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في الحديقة بجادة أتاتورك لباكو
    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القوقازية بمجلس الشيوخ الفرنسي – إضافة كلمتي الطرفين
    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٣:١٩]
    الرئيس إلهام علييف يزور سفارة فرنسا لعزاء وفاة الرئيس الفرنسي السباق جاك شيراك
    الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان