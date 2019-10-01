الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٥]
باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في التعداد الثالث الذي بدأ اليوم في الجمهورية مجيبا على أسئلة تتضمنها استمارة التعداد والاستبيان المتعلق به.
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