باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في التعداد الثالث الذي بدأ اليوم في الجمهورية مجيبا على أسئلة تتضمنها استمارة التعداد والاستبيان المتعلق به.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان

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