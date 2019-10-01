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    وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019"

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٠]

    باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

    شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف وقيادة الوزارة وضيوف رفيعو المستوى من تركيا وجورجيا وباكستان في "يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" المشتركة المقامة في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن الوزير أحيط علما بالفعاليات المخططة وسير التدريبات على النموذج المصغر للساحة.

    أشاد وزير الدفاع بمستوى الاستعداد القتالي للجنود مشيرا إلى أهمية التدريبات المقامة من حيث ضمان المشاريع الإقليمية الاستراتيجية.

    في الختام قدم وزير الدفاع ممثلي البلدان المشاركة في المناورات هدايا تذكارية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019"
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    وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019" وزير الدفاع يشارك في يوم المراقبة الرفيعة المستوى" في إطار مناورات "نسر القوقاز 2019"