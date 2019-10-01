أذربيجان تنشئ منفذ جمركي جديد في الحدود مع جورجيا

باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

ان النص النهائي العام لاتفاقية مزمع توقيعها حول إنشاء المنفذ الجمركي الجديد "الطريق الحرير – آبريشوميس غزا" في الحدود مع جورجيا جاهز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيأة الجمارك الأذربيجانية ان فكرة إنشاء منفذ جمركي جديد في هذه المنطقة جاءت بغرض تعزيز القدرات الترانزيتية للبلد وزيادة حجم النقل الدولي وتحسين طاقة النقل للمنافذ الحدودية للدولة التي تقع على الممرات وتخفيض زحمة في منفذ "قيرميزي كوربو" الحالي في الحدود مع جورجيا.

لمباشرة أعمال الإنشاء أرسل مشروع الاتفاقية إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية لتسليمه إلى الجانب الجورجي.