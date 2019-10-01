حضور وزير الطاقة الأذربيجاني الفعاليات العديدة في موسكو

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قام وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة إلى روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الوزير الأذربيجاني زار موسكو تلبية لدعوة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. سيشارك الوزير برويز شاهبازوف في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز وفي المنتدى الدولي بموضوع "أسبوع الطاقة الروسي".

ومن المتوقع أن يلقي وزير الطاقة الأذربيجاني كلمتين في كلا الاجتماعين.