توظيف الحكام لإدارة الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 1 و3 و4 أكتوبر المستهل.
1 اكتوبر، الثلاثاء
قراباغ الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بايراموف، ملعب الاستاد الاحتياطي لمعلب باكو الاولمبي، باكو، الساعة 15.30
3 أكتوبر، الخميس
كشله الرديف – توران طاووس، الحكم حاجييف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30
أقصو – الجيش الرياضي، الحكم أقايف، ملعب أقصو المركزي، أقصو، الساعة 15.30
صباح الرديف – كبز كنجة، الحكم مسييف، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 15.30
4 أكتوبر، الجمعة
زاقاتالا – قراداغ لوكباتان، الحكم أحمدوف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 15.30
زيرة الرديف – صبائل الرديف، الحكم إسماعيلي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 توران طاووس 5 5 0 0 14-5 15
2 صباح الرديف 5 4 0 1 8-5 12
3 صبائل الرديف 5 3 1 1 9-6 10
4 سومغايت الرديف 5 2 2 1 5-4 8
5 نفطجي الرديف 5 2 1 2 8-4 7
6 قراباغ الرديف 4 2 0 2 12-7 6
7 كبز كنجة 5 1 3 1 6-7 6
8 الجيش الرياضي 4 1 2 1 5-7 5
9 زاقاتالا 4 1 1 2 3-4 4
10 أقصو 5 1 1 3 5-9 4
11 زيره الرديف 4 1 0 3 6-13 3
12 كشله الرديف 4 0 2 2 5-8 2
13 قراداغ لوكباتان 5 0 1 4 4-11 1
ويستريح في هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.
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