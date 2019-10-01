توظيف الحكام لإدارة الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 1 و3 و4 أكتوبر المستهل.

1 اكتوبر، الثلاثاء

قراباغ الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بايراموف، ملعب الاستاد الاحتياطي لمعلب باكو الاولمبي، باكو، الساعة 15.30

3 أكتوبر، الخميس

كشله الرديف – توران طاووس، الحكم حاجييف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

أقصو – الجيش الرياضي، الحكم أقايف، ملعب أقصو المركزي، أقصو، الساعة 15.30

صباح الرديف – كبز كنجة، الحكم مسييف، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 15.30

4 أكتوبر، الجمعة

زاقاتالا – قراداغ لوكباتان، الحكم أحمدوف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 15.30

زيرة الرديف – صبائل الرديف، الحكم إسماعيلي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 توران طاووس 5 5 0 0 14-5 15

2 صباح الرديف 5 4 0 1 8-5 12

3 صبائل الرديف 5 3 1 1 9-6 10

4 سومغايت الرديف 5 2 2 1 5-4 8

5 نفطجي الرديف 5 2 1 2 8-4 7

6 قراباغ الرديف 4 2 0 2 12-7 6

7 كبز كنجة 5 1 3 1 6-7 6

8 الجيش الرياضي 4 1 2 1 5-7 5

9 زاقاتالا 4 1 1 2 3-4 4

10 أقصو 5 1 1 3 5-9 4

11 زيره الرديف 4 1 0 3 6-13 3

12 كشله الرديف 4 0 2 2 5-8 2

13 قراداغ لوكباتان 5 0 1 4 4-11 1

ويستريح في هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.