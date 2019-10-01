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    توظيف الحكام لإدارة الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٠]

    باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 1 و3 و4 أكتوبر المستهل.

    1 اكتوبر، الثلاثاء

    قراباغ الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بايراموف، ملعب الاستاد الاحتياطي لمعلب باكو الاولمبي، باكو، الساعة 15.30

    3 أكتوبر، الخميس

    كشله الرديف – توران طاووس، الحكم حاجييف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

    أقصو – الجيش الرياضي، الحكم أقايف، ملعب أقصو المركزي، أقصو، الساعة 15.30

    صباح الرديف – كبز كنجة، الحكم مسييف، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 15.30

    4 أكتوبر، الجمعة

    زاقاتالا – قراداغ لوكباتان، الحكم أحمدوف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 15.30

    زيرة الرديف – صبائل الرديف، الحكم إسماعيلي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 توران طاووس 5 5 0 0 14-5 15

    2 صباح الرديف 5 4 0 1 8-5 12

    3 صبائل الرديف 5 3 1 1 9-6 10

    4 سومغايت الرديف 5 2 2 1 5-4 8

    5 نفطجي الرديف 5 2 1 2 8-4 7

    6 قراباغ الرديف 4 2 0 2 12-7 6

    7 كبز كنجة 5 1 3 1 6-7 6

    8 الجيش الرياضي 4 1 2 1 5-7 5

    9 زاقاتالا 4 1 1 2 3-4 4

    10 أقصو 5 1 1 3 5-9 4

    11 زيره الرديف 4 1 0 3 6-13 3

    12 كشله الرديف 4 0 2 2 5-8 2

    13 قراداغ لوكباتان 5 0 1 4 4-11 1

    ويستريح في هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.

    AZERTAG.AZ :توظيف الحكام لإدارة الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
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