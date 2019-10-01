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    توظيف الحكام لإدارة الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]

    باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 5-6 أكتوبر.وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    5 أكتوبر، السبت

    سومغايت – كشله، الحكم بايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 17.00

    نفطجي – صبائل، الحكم جباروف، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 19.15

    6 اكتوبر، الاحد

    زيرة – غابالا، الحكم محمدوف، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 18.00

    قراباغ أغدام – صباح، الحكم حسنلي، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو، الساعة 20.30

    ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

    1 قراباغ 6 6 0 0 15-1 18

    2 صبائل 6 3 1 2 7-9 10

    3 كشله 6 3 1 2 8-3 10

    4 نفطجي 6 2 2 2 6-5 8

    5 زيره 6 2 1 3 5-8 7

    6 سومغايت 6 2 0 4 5-9 6

    7 صباح 6 1 2 3 5-5 5

    8 غابالا 6 1 1 4 2-13 4

    ويتصدر قائمة الهدافين لاعب كشله لورينزو برصيد 4 أهداف.

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