توظيف الحكام لإدارة الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 5-6 أكتوبر.وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.
5 أكتوبر، السبت
سومغايت – كشله، الحكم بايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 17.00
نفطجي – صبائل، الحكم جباروف، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 19.15
6 اكتوبر، الاحد
زيرة – غابالا، الحكم محمدوف، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 18.00
قراباغ أغدام – صباح، الحكم حسنلي، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو، الساعة 20.30
ت الاندية ل ف ت خ هـ ن
1 قراباغ 6 6 0 0 15-1 18
2 صبائل 6 3 1 2 7-9 10
3 كشله 6 3 1 2 8-3 10
4 نفطجي 6 2 2 2 6-5 8
5 زيره 6 2 1 3 5-8 7
6 سومغايت 6 2 0 4 5-9 6
7 صباح 6 1 2 3 5-5 5
8 غابالا 6 1 1 4 2-13 4
ويتصدر قائمة الهدافين لاعب كشله لورينزو برصيد 4 أهداف.
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